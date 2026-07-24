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Армия

В Твери после налета украинских БПЛА начался пожар

Королев: в Твери из-за атаки БПЛА загорелось админздание логистического центра
Shutterstock

Пожар произошел на территории Тверской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев.

Он уточнил, что в поселке Элеватор в Твери загорелось административное здание логистического центра. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, к текущему моменту пожарные полностью ликвидировали огонь.

«Пострадавших среди населения и сотрудников предприятия нет», — подчеркнул Королев.

Врио губернатора добавил, что власти принимают меры для дальнейшего обеспечения безопасности объекта.

Тверская область — не единственный российский регион, подвергшийся атаке БПЛА в ночь на 24 июля. Также налеты дронов зафиксировали в Орловской, Смоленской, Ленинградской, Владимирской, Новгородской, Тульской, Брянской, Калужской, Рязанской, Псковской, Белгородской и Курской областях. Несколько летательных аппаратов сбили в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Черного, Азовского морей. По данным министерства обороны РФ, всего над территорией страны перехватили и уничтожили 571 беспилотник самолетного типа.

Ранее в Ленобласти из-за атаки БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная».

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