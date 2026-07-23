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Армия

Под санкции ЕС попали российские производители дронов

ЕС ввел санкции против 37 российских производителей дронов дальнего действия
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Европейский союз (ЕС) включил в 21-й пакет санкций 37 российских компаний, производящих беспилотники дальнего действия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«В сегодняшнем пакете мер внесены 56 отдельных пунктов в списки лиц и компаний, участвующих в российском военно-промышленном комплексе. В их число входят 37 компаний, напрямую связанных с беспилотниками дальнего действия», — говорится в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что меры направлены на «ограничение способности России» наносить удары с помощью дронов. Из заявления также следует, что включенные в санкционный список компании находятся «под пристальным вниманием».

23 июля Евросоюз в рамках в 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц. В частности, под рестрикции попали 94 российских и четыре иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Ограничения распространяются еще на 41 танкер «теневого флота» РФ и несколько российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Венгрия начала расследование из-за санкций ЕС, сорвавших проект с Россией.

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