Разведчик рассказал о «шторах», прикрывающих белгородское приграничье от дронов

Российские бойцы перекрывают видеосигнал украинским дронам, летящим на белгородское приграничье, с помощью технологии «штор». Об этом в интервью ТАСС рассказал старший разведчик группировки «Север» с позывным «Питон».

По его словам, технология «штор» подменяет картинку, которую видят операторы ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

»... дрон противника летит, наша огневая группа его обнаруживает, после чего наши военнослужащие включают «штору» для того, чтобы данный дрон не мог ориентироваться в полете и никаким образом не смог восстановить сигнал своего прежнего видео», — уточнил «Питон».

Разведчик добавил, что те украинские дроны, на которые ВС РФ транслируют «шторы», никогда не долетают до своих целей.

До этого в Тверской области представили комплекс «Паутина» для защиты инфраструктуры от беспилотников. Система позволяет эффективно защищать нефтехранилища, электроподстанции и другие промышленные объекты высотой более 25 метров и любой площади.

Система состоит из несущих колонн, силовой сети и опор. «Паутину» можно собрать при помощи болтовых соединений и не требует сварки, что позволяет устанавливать систему в стесненных условиях и при повышенной пожароопасности.

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