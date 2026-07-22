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Политика

Страна НАТО заплатила $400 тысяч за офис несуществующего посольства

Румыния заплатила $400 тыс. долларов за офис несуществующего посольства в Ливии
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Румыния 12 лет платила за аренду офиса посольства страны в Ливии, однако там не было ни единого дипломата из Бухареста. Об этом сообщила врио министра иностранных дел Оана Цою, пишет РИА Новости.

За эти годы Румыния заплатила $400 тыс. долларов за офис, где не было послов.

«В Ливии у нас был договор аренды как на здание посольства, так и на резиденцию, но с 2014 года у нас больше нет команды на местах», — сказала она.

Цою уточнила, что у Румынии был посол в Ливии, но его перевели в Тунис, когда возникли вопросы по его безопасности. Обычно в случае эвакуиации договоры об аренде продолжают действовать на какое-то время на случай, если ситуация улучшится.

В апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генеральное консульство России в ливийском городе Бенгази возобновит работу в ближайшее время. Генеральное консульство РФ в Бенгази было приостановило работу «по разным причинам» в 1993 году, напомнил он. У России уже есть посольство в Ливии, оно открыло в столице — городе Триполи.

Ранее стало известно о попытках США вытеснить Россию из Ливии.

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