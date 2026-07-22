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Врач предостерегла россиян от соковых диет

Врач Михалева: соковые диеты не помогут «очистить» организм и быстро похудеть
Shutterstock

Соковые диеты часто позиционируют как способ «очистить организм», быстро похудеть или дать пищеварительной системе «отдохнуть». Звучит привлекательно, но с точки зрения физиологии человека такая схема питания имеет серьезные ограничения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника» для детей, к. м. н. Оксана Михалева.

«Прежде всего, в соках практически нет белка и очень мало жиров. А именно белок необходим для поддержания мышечной массы, работы иммунной системы и восстановления тканей. Жиры нужны для синтеза гормонов, усвоения жирорастворимых витаминов и нормальной работы нервной системы. Если несколько дней подряд получать энергию только из соков, организм начинает использовать собственные белковые запасы. В первую очередь страдают мышцы», — объяснила она.

Кроме того, даже свежевыжатые соки содержат много глюкозы и фруктозы, но почти не содержат клетчатки. Поэтому сахар быстро поступает в кровь, а чувство сытости возникает ненадолго или не возникает вовсе. Через короткое время снова появляется голод. Для людей с ожирением, инсулинорезистентностью, преддиабетом или сахарным диабетом такой режим питания особенно неблагоприятен.

Именно отсутствие клетчатки является одним из главных отличий сока от цельных овощей и фруктов. Пищевые волокна замедляют всасывание углеводов, поддерживают нормальную работу кишечника и служат питательной средой для кишечной микробиоты. Во время приготовления сока большая часть этой пользы теряется.

Распространено ошибочное мнение, что большое количество соков в рационе полностью обеспечивает организм витаминами. Однако организм нуждается не только в витаминах, но и в полноценном белке, незаменимых жирных кислотах, минералах и множестве других пищевых веществ. Одними соками обеспечить все эти потребности невозможно.

Еще одной особенностью соковых диет врач назвала их низкую калорийность. Из-за этого энергозатраты постепенно снижаются, а после возвращения к обычному питанию потерянный вес нередко быстро возвращается.

Специалист добавила, что фруктовые соки содержат органические кислоты и большое количество фруктозы. У некоторых людей это может усиливать изжогу, вызывать дискомфорт при гастрите, а также приводить к вздутию живота или диарее.

«Стакан сока может быть частью здорового рациона, если человек любит этот продукт и употребляет его в умеренном количестве. Но заменять соками полноценные приемы пищи или использовать их в качестве единственного источника питания не стоит», — отметила специалист.

Ранее были названы самые популярные причины, почему диеты не работают.

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