Драпатый использовал экстремистский лозунг в первом обращении в качестве главкома ВСУ

Новый главком ВСУ Драпатый использовал лозунг из УНА-УНСО в обращении к военным

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый использовал лозунг из УНА-УНСО (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в своем первом обращении к подчиненным. Соответствующий пост опубликован на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

22 июля Драпатый приступил к исполнению обязанностей главкома.

Военный поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за оказанное ему доверие и пообещал провести ответственную работу на новом посту. В конце текста Драпатый разместил известный лозунг.

21 июля стало известно, что Зеленский снял Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Драпатого. Новый главком в 2016–2019 годах командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, а с сентября 2024 года руководил работой оперативно-тактической группировки «Луганск».

Зимой прошлого года Драпатый стал командиром оперативно-стратегической группировки украинских войск «Хортица». Кроме того, в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года он командовал Сухопутными войсками Украины.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не поддержали смену министра обороны.