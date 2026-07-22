МО: ВС РФ взяли под контроль Артельное в Харьковской области

Бойцы группировки «Север» взяли под контроль село Артельное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Близкий к группировке Telegram-канал «Северный ветер» уточняет, что российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев выбили из Артельного бойцов первого пограничного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили населенный пункт.

«Северный ветер» отмечает, что освобождение Артельного расширяет полосу безопасности на данном участке фронта и создает условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

Село Артельное расположено на северо-западной окраине Купянского района Харьковской области.

Накануне российские военнослужащие сорвали попытку контратаки штурмовой группы колумбийских наемников на Харьковском направлении между селами Бакшеевка и Захаровка. Уточняется, что ВСУ задействовали штурмовую группу иностранных наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона (ОШБ) «Опфор».

В российских силовых структурах добавили, что большая часть живой силы противника была ликвидирована, а другая часть бежала в обратном направлении.

Ранее российские «Герани» вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области.