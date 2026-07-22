Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Бойцы «Севера» взяли под контроль Артельное в Харьковской области

МО: ВС РФ взяли под контроль Артельное в Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки «Север» взяли под контроль село Артельное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Близкий к группировке Telegram-канал «Северный ветер» уточняет, что российские военнослужащие в ходе ожесточенных боев выбили из Артельного бойцов первого пограничного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили населенный пункт.

«Северный ветер» отмечает, что освобождение Артельного расширяет полосу безопасности на данном участке фронта и создает условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

Село Артельное расположено на северо-западной окраине Купянского района Харьковской области.

Накануне российские военнослужащие сорвали попытку контратаки штурмовой группы колумбийских наемников на Харьковском направлении между селами Бакшеевка и Захаровка. Уточняется, что ВСУ задействовали штурмовую группу иностранных наемников из состава 214-го отдельного штурмового батальона (ОШБ) «Опфор».

В российских силовых структурах добавили, что большая часть живой силы противника была ликвидирована, а другая часть бежала в обратном направлении.

Ранее российские «Герани» вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!