В Одессе произошли возгорания после ударов российских войск

SHOT: ВС РФ ударили ракетами и БПЛА по портовой инфраструктуре в Одессе

Взрывы произошли ночью в Одессе, расположенной на юге Украины. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, Вооруженные силы РФ нанесли удары по портовой инфраструктуре в городе. Атака началась примерно в 4:00 (совпадает с мск), российские военнослужащие применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа «Герань» и крылатые ракеты X-59.

«В результате массированного удара на месте взрывов начался сильный пожар», — утверждается в публикации.

Из нее следует, что ночью взрывы фиксировались в Киеве и Днепропетровской области.

21 июля в Одессе также произошла серия взрывов. В тот момент в части Одесской области действовала воздушная тревога.

За день до этого военные ВС РФ нанесли удар по нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт» в Одессе. На территории инфраструктурного объекта произошел пожар. Кроме того, в российском министерстве обороны рассказали об атаках на порты Одессы и Черноморска, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись и несколько судов, задействованных в транспортировке грузов для ВСУ.

Ранее в Кремле высказались об ударах по судам с оружием для украинских войск.