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Армия

Глава Кубани сообщил о пострадавших при ночной атаке беспилотников

Кондратьев: в Армавире после атаки украинских БПЛА не спасли одного человека

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате ночных ударов украинских дронов по Краснодарскому краю. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, Кубань подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обломки одного из сбитых дронов упали на территории предприятия в Армавире, вследствие чего пострадал сотрудник. Его спасти не удалось.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по складскому комплексу в Краснодаре. В результате 10 человек получили ранения.

«Трое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города. Остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно», — говорится в заявлении.

Кондратьев пояснил, что на складе произошел пожар. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать возгорание.

Также в Краснодаре после налета БПЛА выявили повреждение двух многоквартирных домов. В станице Динской оказались повреждены еще два дома, но частных. Губернатор заверил, что поручил главам муниципалитетов оказать гражданам всю необходимую помощь.

Известно, что в Краснодаре был атакован логистический центр Wildberries. Об этом рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким, которая пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее в ООН высказались об ударах ВСУ по складам Wildberries.

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