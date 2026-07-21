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Армия

В Белгороде сгорел подвергшийся атаке ВСУ автомобиль

Жителя Белгорода не спасли после удара дрона ВСУ по автомобилю
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Житель Белгорода получил несовместимые с жизнью травмы во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Украинский дрон ударил по автомобилю, находившемуся на территории коммерческого объекта. Пострадавшего мужчину спасти не удалось.

«В результате взрыва машина загорелась — пожарным расчетом возгорание ликвидировано», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что из-за действий ВСУ были повреждены еще четыре автомобиля.

21 июля в оперштабе Белгородской области рассказали, что украинский беспилотник нанес удар по автомобилю в городе Шебекино. Водитель получил тяжелые травмы и не выжил. Кроме того, само транспортное средство загорелось, к тушению огня привлекли сотрудников МЧС России.

По данным властей, еще один мужчина пострадал в хуторе Красноорловский, где дрон взорвался во дворе частного дома. Местный житель был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Другой человек пострадал в селе Дорогощь — он получил множественные осколочные ранения нижних конечностей.

Ранее в Белгородской области после атак ВСУ не спасли девять человек.

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