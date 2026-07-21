Экс-нардеп оценил кандидатуру Драпатого на должность главкома ВСУ

Экс-нардеп Олейник: Драпатый мало чем отличается от Сырского

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в интервью «Ридусу» прокомментировал возможное назначение командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на должность главкома украинской армии вместо Александра Сырского.

«По оценке военных и политиков украинских, он и Сырский — это два сапога пара. У них нет особых противоречий, они выполняют указания [украинского лидера Владимира] Зеленского, а у Зеленского указание одно — любой ценой выдержать и наступать, потому что потеря территории — потеря денег», — сказал бывший парламентарий.

Зеленскому нужен такой же «мясник» как и Сырский, добавил он.

21 июля британская газета The Guardian написала, что украинские власти уже приняли решение об отставке Сырского, но пока неизвестно, кем его заменят.

Bloomberg накануне сообщил, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, что Драпатый — самый вероятный кандидат на должность главкома ВСУ.

Ранее Сырский извинился перед уволенным Федоровым.