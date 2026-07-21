В Минобороны РФ рассказали о сбитых за сутки беспилотниках и снарядах ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили семь ракет «Фламинго» и 655 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили более 650 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько ракет и снарядов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты <...> восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО были перехвачены 11 украинских управляемых авиационных бомб.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 июля над территорией страны ликвидировали 209 беспилотников ВСУ. В заявлении уточнялось, что украинские военные использовали для атак дроны самолетного типа. Часть целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Другие беспилотники сбили в Крыму, столичном регионе, Ставропольском и Краснодарском краях. Еще атаки были отражены в семи областях — Рязанской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской, Белгородской и Калужской.

Ранее в РФ начали применять систему, «подслушивающую» беспилотники.