Сумские полицейские случайно показали секретный склад ВСУ

Полиция Сумской области по ошибке опубликовала в социальных сетях снимки разрушенного секретного склада, который был представлен в сообщении как «мирная инфраструктура». Об этом сообщает RT.

При этом на объектив попали коробки с логотипом компании, которая производит беспилотные летательные аппараты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что речь идет о VYRIY INDUSTRIES — производителе ударных FPV-дронов, самолетных беспилотников и НРТК для украинских военных.

Как только сумская полиция обнаружила попадание в соцсети кадров с военной продукцией в здании «мирной инфраструктуры», фотографии были удалены, однако они сохранились в истории редактирования. В перезалитой версии коробки с беспилотниками уже заблюрили.

До этого сообщалось, что раненый боец ВСУ случайно выдал украинскую позицию.

Ранее солдат ВСУ по ошибке получил 2,5 млн грн и сбежал из части.