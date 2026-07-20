Раскрыто местоположение бригадира ореховской ОПГ, подписавшего контракт с МО РФ

Бригадир ореховско-медведковской организованной преступной группировки (ОПГ) Александр Шарапов, отправившийся в зону проведения специальной военной операции (СВО), попал в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, мужчина подписал контракт с Министерством обороны РФ в феврале прошлого года. Его включили в состав отряда «Шторм V», который выполнял задачи на территории Луганской народной республики (ЛНР). Впоследствии Шарапова перебросили на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике (ДНР), но в мае 2025 года он перестал выходить на связь.

В публикации утверждается, что семье бригадира ореховско-медведковской ОПГ недавно сообщили о предполагаемом местонахождении Шарапова.

«Предположительно, он попал в плен вместе с 29-летним сослуживцем с позывным «Шмель», — говорится в материале.

Александр Шарапов был задержан во Владимирской области в 2017 году. До этого он находился в розыске на протяжении 16 лет. Как выяснили следователи, мужчина в период с 1994 по 2001 годы расправился над пятью жителями Москвы и области. Более того, в 1997 году он стал соучастником расправы над Александром Солоником (Саша Македонский) и его подругой Светланой Котовой. Оба подверглись нападению в Греции.

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