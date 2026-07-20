БПЛА атаковал машину экстренных служб в ЛНР

Пасечник: в ЛНР после атаки украинского дрона не спасли сотрудника МЧС России

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по машине МЧС России в Перевальском муниципальном округе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что атака произошла накануне. В тот момент сотрудники экстренных служб возвращались после тушения пожара.

«Пострадали пять сотрудников МЧС, одного из них, к несчастью, не удалось спасти», — говорится в заявлении.

Еще один человек получил несовместимые с жизнью травмы при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганск. Удар пришелся по легковому автомобилю в Каменнобродском районе.

По словам Пасечника, другую атаку зафиксировали в населенном пункте Стаханов. Украинские военные нанесли удар по гражданскому грузовику, ранив 60-летнего мужчину. В Кременском муниципальном округе из-за действий ВСУ пострадала 65-летняя женщина.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — подчеркнул глава республики.

Он добавил, что целями ВСУ также стали населенный пункт Первомайск и ряд муниципальных округов. Среди них — Старобельский, Новоайдарский и Северодонецкий. На выезде из города Алчевска был атакован гражданский грузовик. Информация о пострадавших не поступала.

Как отметил Пасечник, всего за минувшие сутки в ЛНР перехватили и уничтожили более четырех десятков воздушных целей.

Ранее украинские военные ударили по Базарной площади в Старобельске.