Российские инженеры представили «карманную» станцию для FPV-дронов

Российские разработчики создали отечественную мобильную станцию управления для FPV-дронов, которую называют самой компактной в своем классе. Она позволяет выполнять полеты на расстояние более 25 км. Об этом сообщили ТАСС в компании «Дрон форс аэро».

В компании рассказали, что специалисты разработали самую маленькую в России наземную станцию управления (НСУ) для FPV-дронов. Благодаря небольшим габаритам военнослужащие дали ей неофициальное название «карманная НСУ». По данным разработчика, устройство создавалось при участии российских военнослужащих, которые делились боевым опытом и высказывали свои пожелания.

В организации отметили, что, несмотря на компактные размеры, станции удалось обеспечить дальность полета FPV-дронов без использования ретранслятора связи свыше 25 км. Кроме того, НСУ отличается мобильностью, простотой эксплуатации и универсальностью, а также совместима с цифровыми беспилотниками, поставляемыми в войска по линии Минобороны России.

В «Дрон форс аэро» также сообщили, что при использовании станции вместе с ретранслятором связи дальность полета FPV-дронов превышает 35 км. В компании подчеркнули, что такие характеристики являются высокими для условий современных боевых действий.

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