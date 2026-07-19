Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Российский военный рассказал, как уйти от удара дрона Hornet

ТАСС: командир Легион рассказал об уходе от украинского дрона Hornet на машине
US DOD

Командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион рассказал агентству ТАСС, что уйти от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины типа Hornet можно виляя автомобилем в разные стороны.

По словам военного, дрон управляется с задержкой от оператора до самолета и он очень неустойчив во время маневров, поэтому ему тяжело осуществлять резкие пики.

«Достаточно просто не паниковать, а начать вилять влево вправо, потому как оператор начнет подстраиваться под вашу манеру езды, он начнет за вами повторять движение, начнет водить дрон вправо влево, наклонять его. Это все делается с задержкой в две-три секунды, ввиду чего, возможность ухода от поражения возрастает в разы», — сказал Легион.

С весны 2026 года СМИ начали сообщать о применении ВСУ нового вида дронов, которые атаковали объекты в российском тылу. Аппараты Hornet бесшумны и оснащены искусственным интеллектом — это позволяет им отчасти автономно находить и поражать цели. В чем особенность этих БПЛА, какие у них технические характеристики и как их атаки могут отразиться на ходе СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над трассой «Новороссия» сбили тяжелые украинские дроны, летевшие в глубь РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!