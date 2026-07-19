Российский военный рассказал, как уйти от удара дрона Hornet

Командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион рассказал агентству ТАСС, что уйти от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины типа Hornet можно виляя автомобилем в разные стороны.

По словам военного, дрон управляется с задержкой от оператора до самолета и он очень неустойчив во время маневров, поэтому ему тяжело осуществлять резкие пики.

«Достаточно просто не паниковать, а начать вилять влево вправо, потому как оператор начнет подстраиваться под вашу манеру езды, он начнет за вами повторять движение, начнет водить дрон вправо влево, наклонять его. Это все делается с задержкой в две-три секунды, ввиду чего, возможность ухода от поражения возрастает в разы», — сказал Легион.

С весны 2026 года СМИ начали сообщать о применении ВСУ нового вида дронов, которые атаковали объекты в российском тылу. Аппараты Hornet бесшумны и оснащены искусственным интеллектом — это позволяет им отчасти автономно находить и поражать цели. В чем особенность этих БПЛА, какие у них технические характеристики и как их атаки могут отразиться на ходе СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над трассой «Новороссия» сбили тяжелые украинские дроны, летевшие в глубь РФ.