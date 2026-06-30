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Армия

Над трассой «Новороссия» сбили тяжелые украинские дроны, летевшие в глубь РФ

Минобороны: ВС РФ сбили тяжелые дроны Hornet и «Бобер» над трассой «Новороссия»
US DOD

Вооруженные силы РФ уничтожили несколько тяжелых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над трассой «Новороссия». Об этом заявили в министерстве обороны страны, передает РИА Новости.

«Над трассой <...> были сбиты высотные ударные БПЛА самолетного типа, <...> направляемые противником в глубь территории РФ: Hornet американского производства, «Бобер», «Майя», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что российские военные сбили дроны стрелковым огнем и воздушными таранами.

Трасса «Новороссия» соединяет Ростов-на-Дону с Крымом. Дорога проходит через новые регионы — Донецкую народную республику (ДНР), а также Херсонскую и Запорожскую области. «Новороссия» является частью сухопутного коридора в Крым, идущего вдоль Азовского моря.

12 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об усилении мер защиты трассы «Новороссия» от налетов украинских беспилотников. По словам губернатора, российские боевые БПЛА приступили к патрулированию дороги и помогают сбивать летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающиеся наносить удары по гражданскому транспорту.

Ранее над территорией РФ за ночь перехватили и уничтожили более 400 беспилотников ВСУ.

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