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Армия

Германия прекратит автоматически принимать беглых украинских уклонистов

Глава МВД Германии анонсировал отказ в убежище для военнообязанных украинцев
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить защиту в Германии на основании уклонения от мобилизации. Об этом заявил глава МВД ФРГ Андреас Добриндт в интервью изданию Welt am Sonntag.

Министр предложил ужесточить подход к мигрантам с Украины, отметив, что они не должны автоматически получать убежище. По его словам, существует принципиальная разница между украинскими беженцами и мигрантами из Сирии.

«Бегство от воинской обязанности не является основанием для предоставления убежища», — заявил Добриндт, подчеркнув, что желание избежать военной службы не дает права на защиту.

Украинские мужчины призывного возраста прежде могли получить временную защиту в Германии. Новый подход к решению этого вопроса предполагает индивидуальное рассмотрение каждого случая, а не автоматическое предоставление убежища.

В Германии сейчас находятся сотни тысяч украинских беженцев. Новые правила могут привести к депортации тех, кто не соответствует критериям для получения защиты. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее ЕС сообщил о прекращении предоставления убежища военнообязанным украинцам.

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