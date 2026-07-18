Кадыров показал кадры уничтожения группы ВСУ на Сумском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором зафиксировано уничтожение группы украинских военных на Сумском направлении. Кадрами политик поделился в своем Telegram-канале.
По его словам, операция была проведена совместными усилиями бойцов спецназа «Ахмат» и военнослужащих 41-го мотострелкового полка Министерства обороны РФ.
Кадыров уточнил, что во время воздушной разведки в частном секторе была замечена группа противника, после чего по ней нанесли удар с помощью беспилотников.
«Участок очищен от присутствия противника», — говорится в публикации.
Он также отметил, что российские военные выполняют такие задачи в круглосуточном режиме, и работа будет продолжаться до достижения полной победы России.
На прошлой неделе сообщалось, что взятый в плен боец из 53-го разведывательного батальона сдал российским бойцам около 12 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении.
Ранее Кадыров выступил за удары по странам — помощникам Украины.