Кадыров показал кадры уничтожения группы ВСУ на Сумском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором зафиксировано уничтожение группы украинских военных на Сумском направлении. Кадрами политик поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, операция была проведена совместными усилиями бойцов спецназа «Ахмат» и военнослужащих 41-го мотострелкового полка Министерства обороны РФ.

Кадыров уточнил, что во время воздушной разведки в частном секторе была замечена группа противника, после чего по ней нанесли удар с помощью беспилотников.

«Участок очищен от присутствия противника», — говорится в публикации.

Он также отметил, что российские военные выполняют такие задачи в круглосуточном режиме, и работа будет продолжаться до достижения полной победы России.

На прошлой неделе сообщалось, что взятый в плен боец из 53-го разведывательного батальона сдал российским бойцам около 12 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении.

Ранее Кадыров выступил за удары по странам — помощникам Украины.