Российские военные ударили по портам Украины, используемым в интересах ВСУ

Российские военнослужащие ночью продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным в процессе доставки грузов для армии страны. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атакам подверглись порты Одессы и Черноморска.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в порту Черноморск и на переходе морем были поражены два судна. В момент атаки они транспортировали военные грузы, предназначавшиеся для ВСУ.

Вооруженные силы РФ уже несколько дней наносят массированные удары по украинским портам, используемым в интересах ВСУ. Ночью с 16 на 17 июля атакам подверглись гавани в Одессе, Черноморске и Николаеве. На фоне операций, проводимых российскими войсками, аналитики начали говорить о росте мировых цен на пшеницу и проблемах с логистикой украинского зерна. Сообщалось, что мощности портов Украины за последние две недели снизились на треть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военные за неделю поразили более 20 судов, используемых в интересах ВСУ.