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Армия

Силы ПВО сбили около 30 украинских дронов над Ростовской областью

Слюсарь: силы ПВО ночью сбили около 30 украинских дронов в Ростовской области
MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили около 30 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор рассказал, что беспилотники были ликвидированы над Таганрогом и пятью районами. Среди них — Куйбышевский, Верхнедонской, Азовский, Чертковский и Шолоховский.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — говорится в заявлении.

Слюсарь предупредил, что в Ростовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, и призвал жителей соблюдать осторожность.

18 июля украинский дрон нанес удар по логистическому центру в городе Котовске, расположенном в Тамбовской области. Как заявил губернатор региона Евгений Первышов, в результате атаки пострадали 24 человека — в данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще семь человек спасти не удалось. На месте прилета произошел пожар, прибывшие сотрудники экстренных служб уже устранили открытое горение.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали колонну автомобилей мирных жителей в Херсонской области.

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