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Армия

Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии до 20 тыс. комплектов наведения для ракет

Госдеп одобрил продажу Эр-Рияду комплектов наведения для ракет почти на $2 млрд
Jose Luis Magana/AP

Госдепартамент разрешил возможную продажу Саудовской Аравии до 20 тыс. комплектов наведения для ракет на $1,96 млрд. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что власти Саудовской Аравии запросили у Вашингтона разрешение на приобретение до 10 тыс. комплектов лазерного наведения APKWS-II (Advanced Precision Kill Weapon System) для ракет класса воздух-воздух, а также 10 тыс. для типа воздух-земля.

Также США выразили готовность поставить королевству сопутствующее материально-техническое обеспечение, например, пусковые установки LAU-131 A/A, боевые части Mk-152 и другие системы.

В мае Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых авиационных бомб JDAM увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на $373,6 млн. В опубликованном на сайте ведомства документе уточняется, что от Киева поступил запрос на возможность приобретения 1,2 тыс. JDAM в комплектации KMU-572 и 332 — в комплектации KMU-556, а также сопутствующего оборудования и документации. Основным подрядчиком выступит компания Boeing.

Ранее США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК Hawk.

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