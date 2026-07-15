Мать многодетного участника СВО добилась его возвращения с фронта

Мать участника специальной военной операции (СВО), который один воспитывает четверых детей, добилась его возвращения домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, военнослужащий является отцом четверых детей. Пока он находился в зоне проведения СВО, его супруга умерла, а заботу о детях взяла на себя их бабушка. Именно она обратилась к Лантратовой с просьбой помочь решить ситуацию.

Омбудсмен сообщила, что военнослужащий неоднократно подавал рапорты об увольнении, чтобы вернуться к детям, однако долгое время вопрос не решался. При этом она отметила, что мужчина является ветераном боевых действий и награжден орденом Мужества.

После обращения Лантратовой в Министерство обороны из воинской части поступил ответ, согласно которому военнослужащий был уволен из рядов Вооруженных сил России и направлен в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

Ранее Лантратова отчиталась о работе по установлению судьбы военных, пропавших на СВО.