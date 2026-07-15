Иран заявил, что операции против США будут вестись до «окончательной победы»

Иран намерен продолжать операции против баз США на Ближнем Востоке «до окончательной победы». Об этом заявила иранская армия, передает агентство Irna.
«Армия Ирана с момента нарушения перемирия со стороны США и их атак по районам нашей страны провела шесть серий беспилотных операций против баз террористической армии США в регионе, эти операции будут продолжаться до окончательной победы», — говорится в заявлении.
Ночью Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что начал третью волну операции «Наср-2» против американских военных объектов в Бахрейне и Кувейте в ответ на возобновившиеся атаки США.
Согласно заявлению, в результате ударов были уничтожены несколько складов, на которых хранилось оружие и запчасти для военно-морских судов и самолетов на базе Шейх-Иса в Бахрейне. Кроме того, был нанесен удар по площадке для запуска беспилотников MQ-9 на кувейтской авиабазе Али аль-Салем.
В КСИР добавили, что «возмездие и наказание агрессора будут продолжаться до тех пор, пока США будут совершать преступления», на любые дальнейшие атаки «последует неожиданный ответ».
Ранее в иранских городах Бампур и Чабахар произошли взрывы.