В направлении Москвы за сутки летели 340 дронов

В направлении Московского региона за последние сутки было зафиксировано 340 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, большую часть дронов нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах.

«Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал он.

До этого Собянин сообщал, что силы ПВО ликвидировали семь украинских дронов, летевших на Москву.

Утром 14 июля ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов против объектов ВПК и офицеров Минобороны. По данным ведомства, СБУ планировала использовать 35 беспилотников для удара по оборонному предприятию в Подмосковье. Дроны доставили в регион через Словакию, Польшу и Белоруссию. Силовики задержали предполагаемого исполнителя и ликвидировали одного из его пособников при оказании сопротивления. К организации атаки, по утверждению ФСБ, причастен украинский рэпер и актер «Киевстонер» (Альберт Васильев), проживающий в Евросоюзе.

Ранее в подмосковном городе ввели режим ЧС после атаки дронов.