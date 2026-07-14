Катар сорвал сделку Volkswagen по выпуску израильских ракет в Германии

Государственный суверенный фонд Катара, который является крупнейшим акционером Volkswagen, сорвал сделку автоконцерна с израильским оборонным предприятием о производстве боеприпасов для «Железного купола» «Железный купол» — это израильская система ПВО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет малой дальности и артиллерийских снарядов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Израильская компания Rafael подписала предварительное соглашение с немцами в апреле. Катарский фонд, которому принадлежит 17% голосующих акций, наложил запрет на продолжение этого сотрудничества.

Теперь израильтяне присматриваются к Индии, где могут наладить выпуск ракет-перехватчиков Tamir. В таком случае эта страна станет первой в Азии, где начнут собирать компоненты для «Железного купола» за пределами самого Израиля. В 2024 году Rafael вместе с американской Raytheon уже запустила производство в США.

На убыточном заводе Volkswagen в Оснабрюке, который должен был выпускать израильские ракеты, трудятся 2,3 тыс. человек. В автоконцерне говорят, что сомневаются в будущем предприятия после 2027 года и ведут переговоры с оборонными фирмами, чтобы сохранить рабочие места.

Ранее глава Volkswagen отказался закрывать заводы ради снижения расходов.