В ДНР утвердили обвинительное заключение по делу воевавшего за ВСУ испанца Нието

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Испании Виктора Мартина Нието, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

В надзорном ведомстве рассказали, что 27-летний мужчина прибыл на Украину весной 2022 года. Он прошел военную подготовку на тренировочной базе Интернационального легиона ВСУ, расположенной в Львовской области, после чего получил оружие и амуницию. Зимой того же года Нието покинул Украину, но вернулся весной 2023 года и отправился в зону боевых действий.

»[Испанец] в качестве наемника до ноября 2023 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении.

На этом фоне российские следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ. Известно, что за участие в сражениях Нието получил денежное вознаграждение в размере около 700 тыс. рублей. Россия объявила его в международный розыск, иностранцу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Материалы уголовного дела были направлены на рассмотрение в Верховный суд ДНР.

5 июля в пророссийском подполье заявили, что в рядах ВСУ находятся около 16,5 тыс. иностранных наемников. Большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки, включая Венесуэлу и Колумбию.

Ранее в ДНР осудили американца, участвовавшего в вооруженном конфликте на стороне украинских войск.