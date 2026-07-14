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Армия

Силы РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине

Минобороны: ВС РФ поразили объекты транспортной и энергоинфраструктуры ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в рамках операции силы РФ использовали боевые самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, Вооруженные силы России ударили по местам хранения и цехам сборки украинских беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 148-ми районах.

До этого Минобороны России опубликовало список объектов в Киеве и Одесской области, пораженных в результате ночных групповых ударов ВС РФ. В частности, российские войска поразили предприятие Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»). Это предприятие является одним из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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