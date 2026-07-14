Дроны для ударов по Подмосковью были оснащены иностранной взрывчаткой

Беспилотники, которыми Служба безопасности Украины хотела ударить по предприятию военно-промышленного комплекса в Московской области, несли взрывчатку массой 4 кг. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Масса заряда взрывчатого вещества была 4 кг. Заряд взрывчатого вещества представлял собой иностранное пластичное взрывчатое вещество С-4», — говорится в сообщении.

Утром 14 июля ФСБ РФ сообщила, что пресекла подготовку серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны России. По данным ведомства, для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые были ввезены в Московскую область под видом партии керамической плитки.

В ФСБ уточнили, что исполнителем сорванного теракта стал россиянин — бывший член этнической банды, который ранее отбывал длительный срок за совершение тяжких преступлений. СБУ вышла на связь с ним через запрещенную в России террористическую организацию.

Ранее стало известно о срыве масштабной атаки Киева на военные аэродромы в двух российских регионах.