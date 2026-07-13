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Стало известно, сколько ракет Patriot Польша отдала Украине

Томчик: Польша передала Украине от трех до девяти американских ракет Patriot
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Польша передала Украине от трех до девяти американских ракет Patriot, сообщил замглавы минобороны страны Цезари Томчик в программе «Утреннее шоу» на радиостанции RFM24.

На вопрос об этой поставке чиновник ответил, что не может назвать точное число переданных боеприпасов. Однако, по его словам, это было «минимальное» количество ракет по сравнению с оставшимися у Польши запасами. Он подчеркнул, что страна располагает «тысячами различных систем вооружения», включая средства ПВО.

Томчик также сообщил, что Варшава достигла с Вашингтоном договоренности о том, что в случае необходимости при возникновении угрозы США передадут Польше «в несколько раз больше этих ракет».

По словам замминистра, операция по передаче Patriot Украине была подготовлена генсеком НАТО Марком Рютте и Европейским командованием Пентагона.

Томчик добавил, что в рамках подписанного с США соглашения Польша планирует создавать совместное производство ракет Patriot на своей территории. По срокам его запуска требуется решение американской стороны, поскольку она полностью владеет патентом на этот вид вооружений.

Замминистра обороны уточнил, что Польша уже вложила около $65 млрд в «закупку американского оборудования и строительство различных объектов инфраструктуры», а в ближайшие годы потратит на это еще порядка $150 млрд.

Ранее на Украине назвали маркетингом заявления о производстве ракет Patriot.

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