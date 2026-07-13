Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Армия

Стало известно, сколько Польша потратит на закупку американского оружия

Томчик: Польша потратит $150 млрд на закупку оружия у США в ближайшие годы
Czarek Sokolowski/AP

В ближайшие годы Польша планирует выделить на оборону еще примерно $150 млрд. Об этом в эфире RMF FM заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

По его словам, указанная сумма будет выделена в дополнение к тем $65 млрд, которые Варшава уже потратила на закупку американского вооружения и создание военной инфраструктуры. Польша стремится стать ключевым сервисным центром для всей Европы и ведет переговоры о совместном производстве ракет Patriot, подчеркнул Томчик.

Он также сообщил, что Варшава направила Вашингтону официальное предложение по строительству постоянной военной базы и получила политическое согласие. Замминистра заявил, что рассматриваются два места для размещения этого объекта — Великопольское и Нижнесилезское воеводства, где уже подготовлена инфраструктура для приема сил НАТО. Окончательные решения по этому поводу будут приняты в ближайшие недели, добавил Томчик.

Он подтвердил передачу Украине от трех до девяти ракет для Patriot и заверил, что в случае угрозы Польша получит от США многократно большее количество этих боеприпасов. Относительно передачи Киеву польских МиГ-29 замминистра заявил, что Варшава готова отдать их «хоть завтра» в обмен на украинские беспилотные технологии, но стороны еще не согласовали условия модернизации передаваемых истребителей.

В июньском интервью Томчик говорил, что на техобслуживание и строительство сервисных центров для закупленной американской военной техники потребуется дополнительно выделить около $100 млрд.

«Первое такое соглашение уже вступило в силу и касается танков Abrams. Сервисные центры в Познани и Демблине будут обслуживать не только польскую армию, но и армию США, а также удовлетворять потребности всей Европы», — анонсировал замминистра.

По его словам, в дальнейших планах Варшавы — развивать взаимовыгодный альянс с Вашингтоном, запустив производство ракет для систем Patriot, Hellfire и HIMARS.

Ранее президент Словакии заявил об отказе ряда стран НАТО финансировать Украину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!