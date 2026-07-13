Стало известно, сколько Польша потратит на закупку американского оружия

В ближайшие годы Польша планирует выделить на оборону еще примерно $150 млрд. Об этом в эфире RMF FM заявил заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

По его словам, указанная сумма будет выделена в дополнение к тем $65 млрд, которые Варшава уже потратила на закупку американского вооружения и создание военной инфраструктуры. Польша стремится стать ключевым сервисным центром для всей Европы и ведет переговоры о совместном производстве ракет Patriot, подчеркнул Томчик.

Он также сообщил, что Варшава направила Вашингтону официальное предложение по строительству постоянной военной базы и получила политическое согласие. Замминистра заявил, что рассматриваются два места для размещения этого объекта — Великопольское и Нижнесилезское воеводства, где уже подготовлена инфраструктура для приема сил НАТО. Окончательные решения по этому поводу будут приняты в ближайшие недели, добавил Томчик.

Он подтвердил передачу Украине от трех до девяти ракет для Patriot и заверил, что в случае угрозы Польша получит от США многократно большее количество этих боеприпасов. Относительно передачи Киеву польских МиГ-29 замминистра заявил, что Варшава готова отдать их «хоть завтра» в обмен на украинские беспилотные технологии, но стороны еще не согласовали условия модернизации передаваемых истребителей.

В июньском интервью Томчик говорил, что на техобслуживание и строительство сервисных центров для закупленной американской военной техники потребуется дополнительно выделить около $100 млрд.

«Первое такое соглашение уже вступило в силу и касается танков Abrams. Сервисные центры в Познани и Демблине будут обслуживать не только польскую армию, но и армию США, а также удовлетворять потребности всей Европы», — анонсировал замминистра.

По его словам, в дальнейших планах Варшавы — развивать взаимовыгодный альянс с Вашингтоном, запустив производство ракет для систем Patriot, Hellfire и HIMARS.

Ранее президент Словакии заявил об отказе ряда стран НАТО финансировать Украину.