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Армия

В Минобороны РФ подсчитали уничтоженные за сутки дроны ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 926 дронов и один безэкипажный катер ВСУ
Павел Львов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в течение суток перехватили более 900 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 926 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что силы Черноморского флота РФ ликвидировали один морской дрон (безэкипажный катер) украинских войск. Какие-либо подробности в заявлении не уточняются.

Всего с момента начала боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 180 451 беспилотника.

Утром 13 июля в российском министерстве обороны рассказали, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 342 беспилотника ВСУ. Несколько воздушных целей нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные летательные аппараты были сбиты в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 11 областях. Атаки отразили в Липецкой, Тульской, Курской, Орловской, Рязанской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Владимирской, Калужской и Брянской областях.

Ранее на фронте начали использовать систему контрбатарейной борьбы «Заваруха» для обнаружения БПЛА.

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