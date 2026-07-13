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Армия

В Минобороны РФ перечислили пораженные за сутки цели на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по складам и объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки поразили инфраструктурные объекты, используемые украинскими войсками, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ). Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru»), местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов», — говорится в заявлении.

Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников. Места их скопления обнаружили в 142 районах.

По данным ведомства, к выполнению боевых задач привлекли оперативно-тактическую авиацию и артиллерию группировок войск ВС РФ. Также в операциях приняли участие ракетные войска и операторы ударных дронов.

В ночь на 13 июля российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. Целями стали конструкции и сооружения, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее операторы беспилотников ВС РФ поразили локомотив ВСУ в Черниговской области.

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