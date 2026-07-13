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Раскрыты подробности о сорванных атаках Украины на военные аэродромы в РФ

ФСБ: Украина хотела атаковать аэродромы в РФ дронами, устойчивыми к РЭБ
Anatolii Stepanov/Reuters

Киев собирался использовать более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки на военные аэродромы в Челябинской и Амурской областях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ.

«Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления <...> снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг», — рассказали в ведомстве.

Также российские силовики конфисковали две мобильные наземные станции управления БПЛА, оснащенные устройствами самоуничтожения с 240 граммами взрывчатого вещества. Кроме того, были изъяты средства связи, которые использовались неудавшимися исполнителями терактов для общения с кураторами.

В федеральной службе уточнили, что прикрепленные к дронам нейросетевые модули управления были произведены в странах Запада. Среди них — Канада, Соединенные Штаты, Великобритания и Швеция.

13 июля в ФСБ РФ заявили о срыве масштабной атаки Украины на военные аэродромы Шагол и Украинка в Челябинской и Амурской областях. В ведомстве пояснили, что получили упреждающую информацию о заброске украинскими спецслужбами контейнеров с БПЛА на территорию Брянской области. Агенты Киева в российском регионе спрятали беспилотники в автомобилях с бытовой техникой и перевезли их к военным аэродромам. Как отметили в федеральной службе, неудавшиеся исполнители терактов и их пособники были задержаны.

Ранее в России предотвратили два теракта против офицеров министерства обороны.

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