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Армия

Украинский боец сравнил подготовку на полигоне под Львовом с отдыхом на природе

Боец ВСУ Лурин: подготовка на полигоне во Львовской области была формальной
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Подготовка украинских солдат на полигоне во Львовской области была формальной и больше напоминала отдых на природе. Об этом журналистам РИА Новости рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Лурин.

«Тех, что отправили на наш полигон, недалеко за Львовом, было трое. А тех, что отправили в Англию — человек 20. Мы два месяца учились, они где-то полтора», — сказал мужчина.

Он признался, что сам хотел попасть в группу военнослужащих, которых отправили в Великобританию. Но впоследствии Лурин осознал, что ему повезло остаться во Львовской области — тренировки там были намного легче, многое делалось «для галочки».

«Мы очень много времени просто сидели в лесу, костры жгли, сосиски жарили, как на отдыхе», — пояснил солдат.

Позднее вернувшиеся из Соединенного королевства военные сообщили сослуживцам, что обучение за границей было тяжелым. При этом смысла в тех тренировках было крайне мало.

Как отметил пленный, в конце концов обе группы военнослужащих были объединены в одну.

По данным агентства, Илья Лурин родился в Мариуполе, но после начала боевых действий переехал с семьей во Львов. Там он работал на японском заводе Fujikura, поэтому получил бронь от мобилизации. Но, как только мужчине исполнилось 25 лет, его отправили служить в ВСУ. Российские военные взяли мужчину в плен в районе населенного пункта Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике.

Ранее на Украине рассказали, как ведут себя мобилизованные в учебных центрах.

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