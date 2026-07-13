Губернатор Слюсарь рассказал о ночных атаках ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО сбили БПЛА над столицей и тремя районами Ростовской области

В ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны сбили в городе Ростов-на-Дону, в Матвеево-Курганском, Аксайском, Каменском районах, а также в Таганрогском заливе.

Чиновник добавил, что сведения о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступали.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили более 350 беспилотников на подлете к столице.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что военные за прошедшую неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4830 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов были сбиты 8 июля (903) и 10 июля (821).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылась горячая линия после атаки беспилотников.