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Армия

Экс-премьер Украины оценил потери в ходе конфликта с Россией

Азаров: Украина уже положила в землю 20 поколений своего народа
Evgeniy Maloletka/AP

Украина за время боевых действий положила в землю уже 20 поколений своего народа. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Он напомнил о взломанных хакерами данных министерства обороны Украины, согласно которым прямые потери в ходе конфликта составили 2,4 млн человек. Азаров назвал эту цифру огромной. Политик подчеркнул, что если каждый год в стране рождается 150 тысяч человек, то 2,4 млн — это почти 20 поколений, которые Украина уже положила в землю.

24 июня пророссийские хакеры PalachPro и NoName057 (16) заявили о взломе баз данных генерального штаба Вооруженных сил Украины, территориальных центров комплектования, украинских медицинских организаций и моргов. Из полученных хакерами данных следует, что потери украинской армии за четыре года специальной военной операции составили 2,4 млн человек.

Наибольшие потери, согласно публикации, приходятся на Покровское, Константиновское, Лиманское, Запорожское и Купянское направления.

Ранее было названо число мобилизованных украинцев за последние два года.

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