Мэр Москвы сообщил об отражении атаки летевших на столицу трех дронов

Отражена атака направлявшихся к столице России трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

13 июля стало известно, что силы противовоздушной обороны за прошедшую неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4830 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских беспилотников самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус Стаханов — Москва в ЛНР.