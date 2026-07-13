Силы ПВО уничтожили группу дронов ВСУ над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть дронов Вооруженных сил Украины над Тульской областью на фоне опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений жилых домов, объектов инфраструктуры и других сооружений.

Миляев призвал жителей региона сохранять бдительность, поскольку опасность атаки беспилотников сохраняется. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков БПЛА гражданам рекомендуется не приближаться к ним и незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.

В ночь с 11 на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.