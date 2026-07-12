Собянин сообщил о сбитых дронах ВСУ, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили пять дронов на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

По словам градоначальника, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Всего с начала отражения атаки беспилотников к Москве ПВО сбили 55 дронов Вооруженных сил Украины.

В ночь с 11 на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.