На подлете к Москве с начала суток сбили почти 40 украинских дронов

Силы ПВО с начала суток уничтожили 36 украинских БПЛА на подлете к Москве

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены на подлете к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

За несколько минут до этого градоначальник рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре дрона, направлявшихся в сторону Москвы. Всего в период с 00:00 до 14:30 мск на подлете к столице перехватили 36 украинских беспилотников. Каждый раз на места падения фрагментов БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

По данным министерства обороны РФ, в ночь с 11 на 12 июля над территорией страны ликвидировали 349 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства ПВО перехватили часть целей над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные летательные аппараты были уничтожены в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 13 областях. Среди них — Липецкая, Смоленская, Воронежская, Курская, Ульяновская, Орловская, Белгородская, Тульская, Калужская, Ростовская, Самарская, Брянская и Саратовская.

Ранее беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Тульской области.