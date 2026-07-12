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Армия

Мужчина не пережил атаку ВСУ в Самарской области

Губернатор Федорищев: мужчина погиб при атаке дронов ВСУ на Самарскую область
Global Look Press

Мужчина погиб в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

По его словам, противник атаковал Самарскую область ранним утром 12 июля. В результате не удалось спасти мирного жителя, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали. Их госпитализировали.

Кроме того, во время атаки ВСУ повреждения получили частные и многоквартирные дома. Под удар также попало одно из промышленных предприятий региона, добавил Федорищев. На местах работают оперативные службы.

До этого семья участника специальной военной операции (СВО) погибла во время атаки беспилотников на Сызрань в Самарской области. Федорищев уточнил, что атаку не пережили двое мирных жителей. Губернатор принес соболезнования близким. Кроме того, под удар украинских военных попали гражданские и промышленные объекты.

Ранее лишившийся руки военкор сравнил обстрел ВСУ с фильмом ужасов.

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