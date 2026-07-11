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Армия

В Минобороны России раскрыли суточные потери ВСУ

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 1,4 тысячи военных
Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли 1,4 тысячи военных в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России в канале в мессенджере «Макс».

По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» украинская армия потеряла более 175 военнослужащих, еще более 210 военных были ликвидированы подразделениями группировки «Запад». В зоне «Южной» группировки войск потери ВСУ составили до 215 человек.

Помимо этого, армия Украины потеряла более 335 военных в зоне ответственности группировки войск «Центр». Подразделения группировки «Восток» ликвидировали более 455 военных ВСУ, а подразделения «Днепра» — до 70 военнослужащих, следует из сводки.

Также, по информации Минобороны, ВСУ потеряли 445 беспилотников, 104 единицы военной автомобильной техники, 14 бронированных машин и 12 орудий полевой артиллерии и минометов.

Из этой же сводки следует, что российские военные за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. В оборонном ведомстве отметили, что под ударами ВС России оказались места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее в Минобороны РФ пояснили важность освобождения Бачевска в Сумской области.

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