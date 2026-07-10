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Армия

Африканский корпус ликвидировал причастного к засаде на ЧВК «Вагнер» боевика

В Африке уничтожили командира боевиков, устроивших засаду на ЧВК «Вагнер» в Мали
Телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Бойцы российского Африканского корпуса ликвидировали одного из ключевых командиров, причастных к засаде на ЧВК «Вагнер» под Тинзауатеном в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты уточняют, что ходе в недавних столкновений в Мали союзные силы отразили массированный штурм, нанеся противнику значительный урон. По предварительной информации, потери среди нападавших составили до 1000 человек. Согласно перехватам переговоров, среди ликвидированных оказался заместитель главаря FLA Мбарек Аг Акли, личность которого еще предстоит подтвердить.

Известно, что боевики действовали при поддержке украинских инструкторов и операторов беспилотников.

В июле 2024 года на севере Мали повстанцы из воинственных племен туарегов нанесли поражение десяткам солдат правительственных войск, а также воевавших на их стороне бойцам ЧВК «Вагнер».

Ответственность за нападение на колонну ЧВК «Вагнер» взяла на себя джихадистская группировка «Аль-Каида (организация запрещена в России) в Исламском Магрибе».

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с терроризмом в Мали.

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