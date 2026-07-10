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Армия

ВСУ атаковали дроном машину главы села в Белгородской области

Глава села Устинка и водитель пострадали при атаке дрона ВСУ под Белгородом
Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником служебный автомобиль в селе Устинка Белгородского округа. В результате пострадали глава сельского поселения и водитель. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

По данным оперштаба, оба получили осколочные ранения и акубаротравмы. Пострадавших доставили в Яснозоренскую амбулаторию, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Белгородском округе в результате атак украинских беспилотников были повреждены автомобиль «Газель», частный жилой дом и кабина грузового автомобиля.

В Шебекинском округе FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. В результате были повреждены остекление, кровля и забор. Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект, где произошло возгорание оборудования. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками экстренных служб.

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