Дестяки БПЛА сбили над Ростовской областью

Более 35 беспилотников сбили над Ростовской областью 10 июля

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 35 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью 10 июля. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, вследствии атаки люди не пострадали, но не обошлось без последствий на земле, отметил чиновник.

В селе Кагальник падение обломков БПЛА привело к возгоранию административного здания. К настоящему времени пожар полностью локализован.

В Азове произошел пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. Сейчас там идет ликвидация огня, работают экстренные службы, уточнил Слюсарь.

Утром 10 июля в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь выявили и уничтожили 376 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, в том числе над Ростовской областью.

Ранее российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона.