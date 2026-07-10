Дестяки БПЛА сбили над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 35 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью 10 июля. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, вследствии атаки люди не пострадали, но не обошлось без последствий на земле, отметил чиновник.
В селе Кагальник падение обломков БПЛА привело к возгоранию административного здания. К настоящему времени пожар полностью локализован.
В Азове произошел пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. Сейчас там идет ликвидация огня, работают экстренные службы, уточнил Слюсарь.
Утром 10 июля в министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны за ночь выявили и уничтожили 376 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, в том числе над Ростовской областью.
Ранее российские врачи спасли ребенка, получившего тяжелые ожоги из-за атаки дрона.