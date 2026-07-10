В Иране заявили, что США уничтожили рыбацкие лодки во время удара по Бендер-Аббасу

Американские военные уничтожили 30 рыбацких лодок в Бендер-Аббасе на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на местный рыболовецкий кооператив.

Отмечается, что вооруженные силы США 8 и 9 июля сбросили два снаряда на прибрежную полосу провинции Хормозган, на пирс в Бендер-Аббасе.

До этого сообщалось, что США нанесли новую серию ударов по Ирану после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. В американском командовании заявили, что целями операции стали объекты, связанные с иранскими системами ПВО, береговым наблюдением, противокорабельными ракетами и беспилотниками.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали новые удары по Ирану операцией «Пощечина».