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Армия

В Белгородской области заявили о десятках атак ВСУ за сутки

Шуваев: украинские БПЛА за сутки 49 раз атаковали Белгородскую область
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток 49 раз атаковали беспилотниками девять муниципалитетов Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Также в Белгородской области за минувшие сутки зафиксировали пять артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Удары наносились по административному центру региона и восьми округам.

Как рассказал Шуваев, в Белгородском округе из-за действий ВСУ не стало одного мирного жителя. Кроме того, пострадали 10 человек в Валуйском, Шебекинском, Грайворонском и Белгородском округах.

«16-летний юноша находится в крайне тяжелом состоянии. В случае необходимости рассмотрим вопрос его перевода на лечение в федеральное медучреждение», — говорится в заявлении.

Министерство обороны РФ утром 10 июля сообщило, что ночью над территорией страны сбили 376 беспилотников ВСУ. Часть целей нейтрализовали над акваторией Азовского моря, в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Остальные БПЛА были ликвидированы в Белгородской, Псковской, Тверской, Ленинградской, Курской, Смоленской, Брянской, Новгородской, Ростовской и Калужской областях.

Ранее украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус в ЛНР.

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