В Омске после атаки украинских БПЛА нашли неразорвавшийся снаряд

Неразорвавшийся снаряд обнаружили на территории Омска, в начале недели подвергшегося атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Он уточнил, что взрывоопасный предмет нашли в районе северного промышленного узла города.

«Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет», — подчеркнул глава региона.

Хоценко добавил, что ситуация находится под контролем властей. Также он призвал граждан доверять информации только из официальных источников и звонить в экстренные службы в случае обнаружения подозрительных предметов.

Украинские дроны 6 июля впервые атаковали Омск. БПЛА преодолели расстояние в 2500 км от границы Украины и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), который является одним из крупнейших в мире. На фоне атаки в местном аэропорту вводили ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данные о пострадавших не поступали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в одном из регионов РФ начали готовить укрытия после атаки беспилотников на Омскую область.